Повышение пенсий не повлияет на субсидии в отопительный период - Рева

Повышение пенсий, которое стартовало 11 октября 2017 года, не повлияет на размер субсидии на жилищно-коммунальные услуги в отопительном сезоне 2017-2018 годов, сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, выступая в Верховной Раде.

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"Новый повышенный размер пенсий не влияет на размер субсидий, назначенных на отопительный сезон 2017-2018 годов. Новый размер пенсий будет учтен при назначении субсидии только с мая 2018", - заявил Рева.

Министр отметил, что средства на повышение пенсий поступили из экономики, а потому реформа не должна привести к новой волне инфляции и росту цен.

Как сообщал УНИАН, средний размер пенсии в Украине после вступления в действие с 11 октября 2017 года пенсионной реформы увеличился на 559 гривень и составил 2446,56 гривни.

Кабинет министров с 1 октября ввел новый порядок расчета субсидий на жилищно-коммунальные услуги, в соответствии с которым при назначении субсидий будут учитываться доходы за I и II кварталы этого года.