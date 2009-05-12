Коттеджи под Киевом подешевели

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 1 по 10 мая т.г. снизилась до 916 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 75 тыс. 300 долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период снизилась на 0,47% или 6 долл. – до 1 244 долл./кв. м при средней стоимости 105 тыс. 563 долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период снижение стоимости коттеджей зафиксировано в Обуховском районе – на 6 долл., до 1 362 долл./кв. м; Вышгородском – на 4 долл., до 978 долл./кв. м; Васильковском – на 1 долл., до 959 долл./кв. м; Бориспольском – на 3 долл., до 1 256 долл./кв. м; Макаровском – на 3 долл., до 783 долл./кв. м; Броварском – на 4 долл., до 953 долл./кв. м; Бородянском – на 3 долл., до 868 долл./кв. м; Кагарлыкском – на 2 долл., до 575 долл./кв.м; Фастовском районе – на 2 долл., до 468 долл./кв. м, в остальных десяти районах области – на 1-6 долл., до 177-447 долл./кв. м.

При этом стабилизация цен на коттеджи наблюдается в Киево-Святошинском районе – на уровне 1 228 долл./кв. м и Переяслав-Хмельницком районе –365 долл./кв. м.

Доля предложений коттеджей от всей совокупности выставленных на продажу в одиннадцати районах Киевской области (за исключением коттеджных поселков) составляет: в Киево-Святошинском районе – 24%, Васильковском – 17%, Бориспольском – 9%, Вышгородском – 8%, Обуховском – 9%, Бородянском – 3%, Броварском – 6%, Макаровском – 2%,Кагарлыкском - 5%, Фастовском - 2%, Переяслав-Хмельницком районе - 5%, в остальных десяти районах области – 10%.

Стоимость земли в пригороде Киева тоже снизилась Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 1 по 10 мая т.г. снизилась на 0,75%, или 28 долл., – до 3775 долл. за сотку.

За указанный период стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе на 0,16% (10 долл.) – до 6219 долл./сотка, в Обуховском – на 1,16% (53 долл.) – до 4501 долл./сотка, в Броварском – на 0,56% (16 долл.) – до 2929 долл./сотка, в Васильковском – на 0,44% (11 долл.) – до 2 474 долл./сотка, в Макаровском – на 0,66% (11 долл.) – до 1714 долл./сотка; в Бородянском – на 0,28% (5 долл.) – до 1794 долл./сотка, в Барышевском – на 0,20% (2 долл.) – до 1051 долл./сотка, в Белоцерковском – на 0,14% (2 долл.) – до 1097 долл., в Иванковском – на 0,29% (3 долл.) – до 1033 долл., в Переяслав-Хмельницком районе – на 0,32% (3 долл.) – до 1011 долл.

При этом стоимость земельных участков за указанный период выросла в Бориспольском районе – на 0,22% (9 долл.) – до 3946 долл./сотка, Вышгородском – на 0,34% (10 долл.) – до 2931 долл./сотка, Кагарлыкском – на 0,12% (2 долл.) – до 1367 долл./сотка, Фастовском – на 0,18% (2 долл.) – до 1136 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в четырнадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 11%, Бориспольском – 11%, Васильковском – 16%, Киево-Святошинском – 21%, Броварском – 8%, Обуховском – 10%, Бородянском – 4%, Вышгородском – 10%, Кагарлыкском – 3%, Барышевском – 1%, Фастовском – 2%, Белоцерковском – 1%, Иванковском – 1%, Переяслав-Хмельницком – 1%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в апреле т.г. снизилась на 7,64% или 95 долл. – до 1 144 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 76 тыс. 726 долл.; в первом квартале т.г. снизилась на 19,96% или на 309 долл. – до 1 238 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 91 тыс. 576 долл.

В 2008 году средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе снизилась на 3% или 48 долл. – до 1 547 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 201 тыс. 65 долл.

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в апреле т.г. снизилась на 7,96%, или 329 долл., – до 3803 долл. за сотку; в первом квартале т.г. снизилась на 20,13%, или 1041 долл., – до 4132 долл. за сотку; в 2008 году – снизилась на 11,78%, или 691 долл., – до 5173 долл. за сотку.