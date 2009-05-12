МинЖКХ: игорные заведения могут размещаться в жилых домах

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины считает возможным размещение игорных заведений в жилых домах при условии соблюдения всех условий по эксплуатации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Орест ЛОТОЦКИЙ сегодня на брифинге.

"Пока мы посмотрели, что такой вид деятельности (игорный бизнес - УНИАН) в жилых домах разрешается", - сказал замминистра.

Отвечая на вопрос относительно проверки игорных заведений, О.ЛОТОЦКИЙ сказал, что "они будут проверены совместно с соответствующими структурами Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, архстройконтроля и другими".

"Учреждения, размещенные в жилых домах, будут проверяться в порядке, предусмотренном законодательством. Мы только смотрим, разрешается ли размещение такого вида деятельности в жилых домах", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по данным Управления Секретариата Кабинета министров, в настоящее время осуществляется проверка законности деятельности таких заведений, в частности, относительно правомерности использования под игорные заведения жилых помещений, соблюдения лицензионных условий деятельности, порядка патентования, соблюдения правил пожарной безопасности, санитарных норм.

7 мая первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ на внеочередном заседании правительства Правительство потребовал от правоохранительных и контролирующих органов в течение недели закрыть все игровые заведения, расположенные на первых этажах жилых домов.

В свою очередь премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО подчеркнула, что национальное законодательство содержит четкий перечень объектов, которые могут размещаться на первых этажах жилых домов. «Игровых заведений в этом перечне нет. Существует прямой запрет на размещение игровых автоматов в жилых домах», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кабинет министров своим распоряжением поручил Министерству финансов и государственным администрациям с 8 мая приостановить на один месяц действие лицензий на ведение игорного бизнеса для проведения противопожарной и санитарной проверок этих заведений.

Такое решение Кабмин принял после того, как 7 мая в Днепропетровске в помещении зала игровых автоматов произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, еще 11 пострадали.