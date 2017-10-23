Минфин предлагает проводить монетизацию субсидий в три этапа

Министерство финансов Украины разработало проект монетизации субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг, согласно которому предлагается начислять субсидии не по социальным нормам, а по фактическому объему потребленных услуг.

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Об этом говорится в инфографике Минфина в микроблоге Twitter.

Кроме того, министерство предлагает проводить расчет субсидий прямо в Госказначействе, в то время как на данный момент расчет производится после подписания общего протокольного решения всеми сторонами.

Согласно проекту министерства, предлагается установить четкие сроки проведения расчетов по субсидиям до 24 числа месяца.

Также Минфин предлагает разрешить исполнителям услуг самостоятельный выбор поставщика энергоносителей и расчет "живыми средствами" от субсидий вместо привязки исполнителей услуг к НАК "Нафтогаз Украины" через клиринговые расчеты по субсидиям.

В сообщении Минфина в сети Facebook написано, что, согласно проекту, монетизация будет происходить в три этапа. На первом этапе будет проводиться монетизация расчетов по субсидиям на уровне предприятий, предоставляющих услуги, на втором - подготовка системы к осуществлению монетизации субсидий на уровне домохозяйств, на третьем - монетизация субсидий на уровне домохозяйств.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг на следующий отопительный сезон уже переназначены для 6,530 млн украинских семей. Правительство в рамках процесса монетизации сэкономленной субсидии сейчас проводит верификацию и создает реестры.