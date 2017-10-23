Как две месячные зарплаты: Киев занимает второе место в мире по стоимости аренды жилья

Киев занял второе место в десятке самых дорогих городов, где аренда квартиры, стоит более двух месячных зарплат. На первом месте - столица Венесуэлы Каракас (почти 14 месячных зарплат). Об этом свидетельствует рейтинг Bloomberg, составленный на основе данных статистического сервиса Numbeo.

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Москва в этом рейтинге занимает седьмое место. Также в первую десятку рейтинга вошли Ханой, Мумбаи, Богота, Рио-де-Жанейро, Пекин и Шанхай.

При этом Лондон - наименее доступный крупный город в Западной Европе, со среднемесячной арендной платой и ипотечными платежами, равными 135 процентам ежемесячной чистой прибыли.

Как сообщал УНИАН, Киев попал в десятку худших для жизни городов по версии The Economist. За последние пять лет Киев продемонстрировал самое стремительное снижение позиций, потеряв 21,4% в рейтинге.