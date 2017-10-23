В столице продолжает дорожать новое жилье эконом-класса

Средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир в эконом-классе на первичном рынке недвижимости Киева в январе-сентябре 2017 года в гривневом эквиваленте выросла на 16,6% по отношению к январю 2017 года года и составила 18,162 тысячи гривень/квадратный метр.

Соответствующие данные содержатся в квартальном отчете рынка жилой недвижимости консалтинговой компании City Development Solutions(CDS).

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"В начале года разница средних цен в комплексах эконом- и комфорт-классов составляла 56,8%. К концу 3 квартала 2017 года ценовой разрыв уменьшился почти в 3 раза – до 19,7%. Причиной подобных изменений стала переоцененность комплексов комфорт-класса, сформировавшаяся к концу 2016 - началу 2017 года. В большинстве случаев комплексы комфорт-класса не имеют объективных конкурентных преимуществ, что привело к значительному снижению цен в этом сегменте. Таким образом, к концу 3 квартала премиальное жилье подорожало незначительно – на 2,1%. Наиболее востребованными оказались комплексы эконом-класса, которые подорожали на 16,6%, и бизнес-класса, в которых отмечен рост цен на 17,8%", - говорится в отчете.

По данным CDS, в 3 квартале 2017 года средняя стоимость 1 квадратного метра жилья класса "комфорт" на первичном рынке недвижимости столицы снизилась на 11%, до 21,750 тысячи гривень, "бизнес-класса" - выросла на 17,8%, до 38,569 тысячи гривень, и "премиум" – выросла на 2,1%, до 58,990 тысячи гривень.

При этом, по словам директора CDS Ярославы Чапко, на сегодняшний день есть превышение предложения над спросом на рынке.

"Это результат бездумной массовой застройки по принципу "строй больше - продавай дешевле" и полного отсутствия контроля со стороны города и наказания недобросовестных застройщиков за незаконные стройки. С другой стороны, сегодня на продажу предлагаются квартиры, которые будут введены в эксплуатацию не ранее конца 2018 – начала 2019 года. Поэтому ничего критичного в таком многообразии предложения нет – у рынка есть время и потенциал поглотить данное предложение", - считает Чапко.

Согласно отчету, структура рынка в третьем квартале претерпела некоторые изменения.

Наибольшую долю рынка охватывает сегмент бюджетного жилья, который снизился до 67% в общем объеме предложения. Комплексы престижного сегмента, в свою очередь, заняли 33% в структуре предложения.

При этом, как отметил старший консультант-аналитик CDS Роман Герасимчук, средняя площадь вводимых в эксплуатацию квартир, к концу 3 квартала 2017 года снизилась до 65,1 квадратного метра.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в сентябре 2017 года по сравнению с августом выросла на 0,3% – до 23,270 тысячи гривень/квадратный метр, по сравнению с сентябрем 2016 года цена выросла на 0,02%.