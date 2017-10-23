Житомирская область получила почти 22 миллиона от продажи несельскохозяйственных земель

За 9 месяцев этого года Житомирщина от продажи земель несельскохозяйственного назначения получила почти 22 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные Главного управления Госгеокадастра в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, “в Житомирской области в январе-сентябре этого года продали 102 земельные участки несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности на общую сумму 13,3 млн гривен. С учетом рассрочки платежей за проданные земельные участки в предыдущих периодах, в бюджеты всех уровней поступило 21,9 млн грн”.

Общая площадь проданных земель составляет 27 гектаров. Больше всего участков продано в Овручском (15 наделов общей площадью 1,7 га) и Коростышевском (12 участков общей площадью 3,9 га) районах области, а также в г. Житомире (14 наделов общей площадью 2 га).

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Также отмечается, что специалисты землеустроительной службы области постоянно осуществляют мониторинг поступления средств в бюджеты всех уровней от продажи земель несельскохозяйственного назначения.

Напомним, продажу земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности в соответствии с требованиями статьи 128 Земельного кодекса Украины осуществляют местные государственные администрации или органы местного самоуправления в пределах их полномочий.