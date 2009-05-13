Рынок жилья США приближается ко дну

Бывший председатель Федеральной резервной системы США Алан Гринспен (Alan Greenspan) 12 мая заявил, что "признаки приближения к дну" на американских рынках жилья становятся заметными, сообщает k2kapital..

Выступая на заседании Национальной ассоциации риэлторов, Гриспен сказал, что есть основания полагать, что огромные материальные запасы непроданного жилья уменьшаются, и это должно повлечь за собой некоторую стабилизацию цен. "Мне представляется, масштабной ликвидации излишков материальных запасов, и я надеюсь, что она пойдет такими темпами, что стабилизирует цены, - заявил бывший глава ФРС. - Поэтому, глядя на рынок жилья, я думаю, что мы видим признаки приближения к дну".

Гринспен отметил, что в районах, где спад на рынке жилья наиболее глубок, - в Калифорнии, Неваде, Аризоне и центральной Флориде - продажи набирают темпы, несмотря на то, что цены пока не демонстрируют восстановление.