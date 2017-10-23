Сумма назначенных субсидий с начала года выросла почти на четверть

Жителям Украины в январе-августе 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму более 3,34 миллиарда гривень, что на 22,8% превышает аналогичный показатель 2016 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 2,4 миллиарда гривень, в сельской – 958 миллионов гривень.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-сентябре были назначены для 7,7 миллиона семей (105,2% обратившихся за субсидией, с учетом тех, кто обратился в 2016 году). В городской местности субсидии назначены 5,3 миллиона семей, в сельской – 2,4 миллиона семей. По сравнению с январем-сентябрем 2016 года количество семей, которым назначены субсидии, выросло на 61,8%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в сентябре 2017 года по сравнению с сентябрем прошлого года увеличился на 20,3% – до 149,6 гривни.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, жителям Украины в январе-августе 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму более 2,8 миллиарда гривень, что на 22,3% превышает аналогичный показатель 2016 года

В 2016 году были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 5,7 миллиарда гривень, что на 58%, или на 3,3 миллиарда гривень, больше, чем в 2015 году.