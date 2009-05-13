Вторичное жилье Киева начало дорожать

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева с 4 по 11 мая т.г. выросла на 0,1% (2 долл.) - до 1947 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «Канзас» (г. Киев).

Как указывается в сообщении, несмотря на то, что цены на жилую недвижимость в столице в последний месяц стабилизировались, ситуация на рынке радикально не улучшилась. Стоимость квартир опустилась до уровня 2005-2006 гг., однако реальный спрос по-прежнему не высок.

По итогам недели, индекс ценового ожидания вторичной недвижимости Киева повысился на 0,3% и составляет 0,1.

Индекс доходности вторичного жилья Киева за апрель 2009 года повысился на 4,3%. В настоящее время он находится в положительной области и составляет 0,8%.

Как сообщал УНИАН, стоимость жилья на вторичном рынке Киева в марте т.г. снизилась на 4,5% - до 1965 долл./кв. м, в феврале – на 5,5% - до 2057 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания "Канзас" занимается анализом рынка недвижимости Киева и других крупных городов Украины. Сейчас в базе данных, на основании которой строятся графики индексов Киева с 2005 года, находится 372 тыс. объявлений о продаже квартир.