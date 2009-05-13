Министерство финансов Украины рассчитывает, что банковская система возобновит ипотечное кредитование в октябре-ноябре 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал и.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Я ожидал бы возможность банковской системы возобновить предоставление кредитов как реальному сектору, так и физическим лицам в октябре-ноябре», - сказал И.УМАНСКИЙ.

В тоже время и.о. министра финансов связывает такие сроки возобновления кредитования с рядом условий, в частности по рекапитализации системных банков Украины. «Если нам не будут создавать дополнительных препятствий в процессе капитализации банков, уже через 1-2 месяца после того, как мы проведем капитализацию, доверие к системным банкам и в целом к банковской системе будет возобновлено», - пояснил он.