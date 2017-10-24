Живой квартал "Файна Таун" - не просто название, а концепция добрососедства, воплощенная в жизнь KAN Development

А вы знакомы со своими соседями по дому?

Знаете, как кого зовут, кто чем занимается?

Ведь отношения с соседями не менее важны, чем отношения с друзьями или родственниками.

Не зря во многих славянских языках слово сосед имеет синоним «ближний». В частности у поляков «sąsiad, bliźni», у чехов «bližní, soused», у болгар «съсед, ближняя».

Так насколько хорошо Вы знаете своих «ближних»?

И хотя говорят, что соседей, как и родственников не выбирают, ты не менее все же выбирать соседей есть возможность. Особенно если Вы выбираете жилье.

Так, в идеале, при покупке жилья, хотелось бы еще до оформления документов, познакомиться с будущими соседями. Видимо, именно так подумали в компании KAN Development, и организовали праздник «Прекрасные соседи» в новом ЖИВОМ Квартале «Файна Таун».

И это уже интересно. Особенно учитывая, что живой квартал «Файна Таун» еще строится. А праздник «Файни сусиды» уже есть. Идея заключалась в том, чтобы воплотить в жизнь концепцию добрососедства, потому что команда KAN Development считает, что объединение собственников квартир, очень важно. Когда соседи не только «здороваются», но и знают друг друга, живут общими интересами. Это как раз именно тот случай, когда идея пошла в массы и получила там свое развитие.

Ведь всегда в проектах от KAN Development строят не просто квадратные метры, а создают положительную среду для жизни, в которой людям комфортно жить и общаться друг с другом. Поэтому возникла идея не только официально открыть отдел продаж ЖИВОГО Квартала «Файна Таун», но и организовать дружеский праздник и познакомить друг с другом первых покупателей.

В субботу 21 октября большой и шумной компанией собрались будущие соседи, их знакомые и просто местные жители киевского района Нивки, чтобы познакомиться и пообщаться, весело провести время. Ведь концепция будущего ЖИВОГО квартала «Файна Таун»

и заключается в том, чтобы создать не просто новые дома, а общество доброжелательных соседей.

Были и блины и кофе, и чай и бельгийские вафли, и ди-джей, и группа аниматоров и даже немного горячего глинтвейна для желающих. Люди знакомились, участвовали в интересных конкурсах и лакомились вкусной едой и напитками на свежем воздухе.

На этом необычном празднике «Файни сусиды» можно было не только круто провести время всей семьей, но и сразу распечатать свои фото с Instagram, или посоревноваться на сообразительность с соседями. Те, кто еще не стал частью Живого квартала от KAN Development, имели возможность пообщаться и получить ответы на свои вопросы.

Говорят, что жизнь надо прожить так, чтобы вашим соседям не было скучно. Что ж если объединить свои усилия с соседями, тогда видимо в жизни действительно будет больше праздничных выходных.