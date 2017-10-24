Глава Госархстройинспекции: иностранные инвестиции оживляют промышленное и социальное строительство

Глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Алексей Кудрявцев 23 октября совершил рабочую поездку в Сумскую область.

Во время визита руководитель Госархстройинспекции совместно с главой Сумской ОГА Николаем Клочко встретился с застройщиками области, чтобы обсудить вопросы инвестиционного климата в регионе и пути для его улучшения.

«Несмотря на приграничный статус, Сумская область остается привлекательной для застройщиков. Она имеет проекты на строительство объектов, которые финансируются за счет иностранных инвестиций, средств ГФРР, других субвенций. Подтверждением этому является ряд новостроек как жилого фонда, так и промышленного, и социального направления», - отметил Николай Клочко.

Глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины представил строителям региона начальника Управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Сумской области Ольгу Медуницу и отметил, что сейчас государственная политика в сфере градостроительства направлена на изменение подходов и форматов в сторону открытости и упрощение многих процедур.

«Мы отслеживаем тенденции в развитии строительной отрасли по стране в целом и по каждой области отдельно, в том числе, в Сумах», - сказал Алексей Кудрявцев. – И хотим сообщить строителям приятную новость, что сегодня не надо месяцами ждать разрешения на строительство, ведь мы делаем все возможное, чтобы оперативно выдать это разрешение и своевременно ввести здание в эксплуатацию».

Благодаря законодательным изменениям и целенаправленной государственной политике по дерегулированию бизнеса за последнее время в регионе несколько промышленных предприятий расширили или планируют расширить производственные мощности. Среди них – новый завод детского питания ООО «Гуалапак Украина» и новый цех АО «Технология».

Торжества по случаю начала строительства современных помещений завода по изготовлению укупорочных средств и полиграфических изделий АО «Технология» состоялись сегодня при участии главы ГАСИ и главы Сумской ОГА.

В настоящее время предприятие занимает передовые позиции в Восточной Европе в сфере производства широкого спектра современной укупорочной продукции и упаковочных материалов. Его изделия экспортируются в 33 страны мира, расположенные на четырех континентах. Высокое качество продукции завода обеспечивается благодаря сочетанию двух факторов: современным линиям производства от мировых производителей из Германии, Италии, Нидерландов, Дании и квалифицированному персоналу.

Толчком для развития АО «Технология» в 2004 году стало привлечение иностранных инвестиций.

В то же время, бизнес с иностранным капиталом демонстрирует высокий уровень социальной ответственности и вкладывает деньги в строительство социальных объектов. Так, 90% финансирования капитального ремонта отделения анестезиологии и интенсивной терапии КУ «Сумская областная детская клиническая больница» взял на себя инвестор АО «Технология». Отделение уже начало работать на полную мощность и принимать маленьких пациентов.

В общем медицинское учреждение предоставляет физическую, медико-социальную (психологическую), логопедическую реабилитацию детям от 1 месяца до 18 лет. Реабилитационные услуги могут получать одновременно 30 детей.