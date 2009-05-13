Кабмин планирует оставить частичное финансирование Евро-2012

Правительство планирует оставить частичное финансирование проектов, которые в рамках подготовки Евро-2012 готовились в Днепропетровске и Одессе, которые не были подтверждены сегодня УЕФА городами-хозяевами матчей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Правительство намерено внимательно пересмотреть с руководством двух городов все проекты, которые были объектами программы подготовки Украины к Евро, и по предложению городов и исходя из реальных финансовых возможностей государственного бюджета оставить часть финансирования для завершения тех или иных инфраструктурных объектов в двух городах, которые не будут принимать Евро-2012», - сказал И.ВАСЮНИК.

Вице-премьер объяснил, что такая позиция правительства исходит с того, что подготовка к турниру осуществляется не только для проведения турнира, а главным образом для граждан, которые живут в городах, которые были определены как кандидаты.

И.ВАСЮНИК считает, что сегодняшнее решение УЕФА об определении украинских городов для проведения Евро-2012 является ответственным и честным. «Сегодняшнее решение УЕФА сняло окончательную неопределенность, сегодняшнее решение УЕФА является ответом на пессимистические оценки, которые звучали не только в Украине, но и за ее границами. Я хочу поблагодарить УЕФА за отвественное и честное решение. Я хочу подтвердить, что правительство после этого решения сконцентрирует все свои ресурсы на организации проектов к Евро-2012», - подчеркнул И.ВАСЮНИК.

Вице-премьер рассчитывает, что сегодняшнее решение УЕФА является окончательным и не будет пересматриваться в будущем. «Мы ожидаем, что в ближайшее время будет сформулирована официальная позиция УЕФА по поводу необходимости, в частности, в трех городах, кроме Киева, потому что Киев уже квалифицирован как город, который может проводить групповые матчи, а также полуфинал», - сообщил И.ВАСЮНИК.

По словам И.ВАСЮНИКА, по каждому из трех городов – Донецк, Харьков и Львов – будут подготовлены отдельные рекомендации. «Я могу их предварительно назвать. Что касается Донецка – нужно продемонстрировать прогресс в начале строительства терминала Донецкого аэропорта, а также предоставить УЕФА достаточный и исчерпывающий план размещения болельщиков, а также так называемой семьи УЕФА в 4 и 5-звездочных гостиницах», - объяснил он.

И.ВАСЮНИК также сообщил, что аналогичные рекомендации касаются также и Харькова. «Что касается Львова, то город должен летом этого года подтвердить ресурсное обеспечение и начать реальные работы по строительству нового пассажирского терминала в аеропорту «Львов»», - уточнил И.ВАСЮНИК.

Как сообщал УНИАН, президент Европейского футбольного союза Мишель ПЛАТИНИ сегодня заявил, что Исполнительный комитет УЕФА принял решение, что матчи финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу пройдут в четырех украинских и четырех польских городах.

Украину будут представлять Киев, Львов, Донецк и Харьков. Последний заменил в основном списке Днепропетровск.

УЕФА и в дальнейшем будет следить за прогрессом украинских городов в подготовке к Евро-2012. 30 ноября – очередная определяющая дата для них. Если до этого времени 2 украинских города не продемонстрируют надлежащую динамику в подготовке инфраструктуры чемпионата, их могут заменить на польские.