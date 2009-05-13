УЕФА 30 ноября окончательно утвердит перечень городов Украины к Евро-2012

Европейский футбольный союз будет внимательно наблюдать за ходом подготовки четырех украинских городов к Евро-2012 и окончательно утвердит их перечень 30 ноября при выполнении ими ряда условий.

Об этом заявил президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ сегодня после объявления решения исполкома организации относительно определения городов-хозяев матчей Евро-2012, сообщает сайт uefa.com.

По его словам, всесторонний осмотр и оценка украинских городов выявили ряд существенных недостатков в подготовке инфраструктуры. Эти недостатки нужно устранить как можно быстрее, чтобы Украина отвечала минимальным требованиям УЕФА к проведению таких масштабных событий, как Чемпионат Европы по футболу.

Принимая во внимание все риски, связанные с украинскими городами, исполком УЕФА требует от них до 30 ноября продемонстрировать существенные результаты в подготовке стадионов, аэропортов, городского транспорта и инфраструктуры размещения. Именно эта дата определена УЕФА как окончательная для определения способности города-претендента принять матчи Евро-2012.

Так, что касается Киева, то исполком УЕФА подтвердил решение провести в столице Украины четвертьфинальные и полуфинальные матчи чемпионата, в то же время финальный поединок, который раньше предусматривалось провести на НСК “Олимпийский”, остается под вопросом. Получение права на его проведение Киев должен отстоять до 30 ноября.

Такие же требования исполком УЕФА выдвинул к Донецку, Львову и Харькову. На сегодняшний день эти города не определены как хозяева групповых матчей турнира. Чтобы получить это право они должны достичь существенных результатов в подготовке инфраструктуры также до 30 ноября. Если до этого времени инфраструктура какого-то города-претендента не будет отвечать требованиям УЕФА, этот город не будет определен таковым.

Что касается Днепропетровска и Одессы, то исполком Европейского футбольного союза решил, что в силу существующих недостатков эти города не смогут своевременно подготовиться и обеспечить проведение матчей турнира на уровне требований УЕФА.

Комментируя решение исполкома, М.ПЛАТИНИ отметил, что “на протяжении последних нескольких месяцев мы наблюдали значительный прогресс в обеих странах, однако должны напомнить, что пока есть еще очень много работы, которую нужно выполнить”. По его словам, Украине, в частности, нужно решить большое количество проблем с подготовкой инфраструктуры городов-претендентов, чтобы они были определены как принимающие матчи Евро-2012.

М.ПЛАТИНИ также поблагодарил украинские города Днепропетровск и Одессу и польские Хожув и Краков за проделанную работу и участие в конкурентной борьбе за право принять Евро-2012.

Президент УЕФА также отметил, что Европейский футбольный союз будет и в дальнейшем внимательно следить за подготовкой городов к Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, исполком УЕФА сегодня на своем заседании в Бухаресте определил города, в которых пройдут матчи финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу. В Польше городами-хозяевами определены Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск.

Среди украинских городов названы Киев, Донецк, Львов и Харьков.

Остальные города, как украинские Днепропетровск и Одесса, так и польские Хожув и Краков, по решению УЕФА, не будут рассматриваться в будущем в качестве основных или резервных и прекращают соревноваться за право принять матчи Евро-2012.