Украина и Евро-2012: хватит ли сил до 30 ноября?

Исполком УЕФА определился с городами Украины, где будет проходить Евро-2012. Это - Киев, Львов, Донецк и Харьков.

В целом города Украины и Польши распределились по принципу паритетности «4 на 4». Харьков в этом списке заменил Днепропетровск.

На этом точка не ставится. УЕФА продолжит мониторинг подготовки к Евро-2012. 30 ноября – очередной вердикт. Если до этого времени 2 украинских города не продемонстрируют надлежащей динамики подготовки инфраструктуры, их могут заменить польскими.

УЕФА рискует?..

Как заявил президент УЕФА Мишель Платини сегодня после объявления решения исполкома организации, всесторонний осмотр и оценка украинских городов выявили ряд существенных недостатков в подготовке инфраструктуры. Эти недостатки нужно устранить как можно быстрее, чтобы Украина отвечала минимальным требованиям УЕФА к проведению таких масштабных мероприятий, как Чемпионат европы по футболу.

Принимая во внимание все риски, связанные с украинскими городами, исполком УЕФА требует от них до 30 ноября продемонстрировать существенные результаты в подготовке стадионов, аэропортов, городского транспорта и инфраструктуры размещения. Именно эта дата определена УЕФА как окончательная для определения способности города-претендента принять матчи Евро-2012.

Так, что касается Киева, то исполком УЕФА подтвердил решение провести в столице Украины четвертьфинальные и полуфинальные матчи чемпионата, в то же время финальный поединок, который раньше предусматривалось провести на НСК “Олимпийский”, остается под вопросом. Получение права на его проведение Киев должен отстоять до 30 ноября.

Такие же требования исполком УЕФА выдвинул Донецку, Львову и Харькову. На сегодняшний день эти города не определены как хозяева групповых матчей турнира. Чтобы получить это право они должны достичь существенных результатов в подготовке инфраструктуры также до 30 ноября. Если до этого времени инфраструктура какого-то города-претендента не будет отвечать требованиям УЕФА, этот город не будет определен таковым.

Что касается Днепропетровска и Одессы, то исполком Европейского футбольного союза решил, что в силу существующих недостатков эти города не смогут своевременно подготовиться и обеспечить проведение матчей турнира на уровне требований УЕФА.

Комментируя решение исполкома, М.Платини отметил, что “на протяжении последних нескольких месяцев мы наблюдали значительный прогресс в обеих странах, однако должны напомнить, что пока есть еще очень много работы, которую нужно выполнить”. По его словам, Украине, в частности, нужно решить большое количество проблем с подготовкой инфраструктуры городов-претендентов, чтобы они были определены как принимающие матчи Евро-2012.

У нас все получится?

Для Украины решение УЕФА очень положительный момент, но остается не так много времени, чтобы привести все в соответствие требованиям Организации. Как отметил директор Координационного бюро Евро-2012 Кабинета министров Украины Илья Шевляк, решение УЕФА заставит украинские города повысить интенсивность подготовки к проведению Евро-2012.

“Важно, что Мишель Платини отметил значительный прогресс Украины в подготовке к чемпионату за последние несколько месяцев. По моему мнению, принятое решение – это позитивный сигнал, который должен заставить города готовиться еще интенсивнее”, - сказал он.

И.Шевляк также отметил, что обидно за Днепропетровск и Одессу, которые прекращают борьбу за турнир. Но, считает, что в любом случае участие в подготовке к Евро-2012 способствовало развитию этих городов.

Между тем, правительство планирует оставить частичное финансирование проектов, которые в рамках подготовки к Евро-2012 готовились в Днепропетровске и Одессе.

По словам вице-премьер-министра Ивана Васюника, «правительство намерено внимательно пересмотреть с руководством двух городов все проекты, которые были объектами программы подготовки Украины к Евро, и по предложению городов и исходя из реальных финансовых возможностей государственного бюджета оставить часть финансирования для завершения тех или иных инфраструктурных объектов в двух городах, которые не будут принимать Евро-2012».

Вице-премьер объяснил, что такая позиция правительства исходит из того, что подготовка к Евро осуществляется не только для проведения турнира, а главным образом для граждан, которые живут в городах, которые были определены как кандидаты.

«Сегодняшнее решение УЕФА сняло окончательную неопределенность, оно является ответом на пессимистические оценки, которые звучали не только в Украине, но и за ее границами. Я хочу поблагодарить УЕФА за ответственное и честное решение. Я хочу подтвердить, что правительство после этого решения сконцентрирует все свои ресурсы на организации проектов к Евро-2012», - подчеркнул И.Васюник.

По его словам, по каждому из трех городов – Донецк, Харьков и Львов – будут подготовлены отдельные рекомендации. «Я могу их предварительно назвать. Что касается Донецка – нужно продемонстрировать прогресс в начале строительства терминала Донецкого аэропорта, а также предоставить УЕФА достаточный и исчерпывающий план размещения болельщиков, а также так называемой семьи УЕФА в 4 и 5-звездочных гостиницах», - пояснил он.

Аналогичные рекомендации касаются и Харькова. «Что касается Львова, то город должен летом этого года подтвердить ресурсное обеспечение и начать реальные работы по строительству нового пассажирского терминала в аэропорту «Львов»», - уточнил И.Васюник.

Заявления правительства, действия власти добавляют оптимизм в плане участия наших городов в этом престижном чемпионате. Так, Президент Украины Виктор Ющенко, Председатель Верховной Рады Владимир Литвин и премьер-министр Юлия Тимошенко подписали совместное письмо на имя президента УЕФА Мишеля Платини, в котором предоставили гарантии о выделении дополнительных ресурсов для своевременной подготовки к проведению чемпионата.

«Мы убеждены, что сможем выполнить все наши гарантии, в частности, относительно финансирования подготовки к турниру Евро-2012. Залогом этого являются принятые нами антикризисные меры и конструктивный диалог с МВФ», - говорится в письме.

По мнению руководства государства, сотрудничество с МВФ не только дает возможность стабилизировать государственные финансы, но и открывает возможности для более активного сотрудничества с другими международными финансовыми организациями и частными инвесторами. «После окончательного определения четырех украинских принимающих городов нами будут сконцентрированы дополнительные ресурсы для своевременной реализации всех планов по подготовке к турниру, прежде всего аэропортов, инфраструктуры размещения и транспортных сетей», - говорится в письме.

И, видимо, заверения внесли свою лепту в сегодняшнее решение УЕФА. Теперь остается главное - успеть завершить начатое…

Днепропетровск против...

Кстати, есть уже и отклики "отверженных" городов. Председатель Днепропетровской областной государственной администрации Виктор Бондарь считает, что в сегодняшнем решении УЕФА по поводу Днепропетровска достаточно «много политики».

„Пока в других регионах только планировали работу, мы строили новые объекты, поэтому давайте говорить откровенно – в принятом решении достаточно много политики”, - заявил губернатор.

По его словам, за два года в области построили и ввели в эксплуатацию современный европейский стадион (на 31 тыс. мест), построили 12 новых гостиниц, уже построили 35 км автобана на Киев, закончили строительство автобана на Харьков. Также завершается капитальный ремонт дороги на Донецк, начато строительство объездной дороги вокруг Днепропетровска.

Председатель Днепропетровской ОГА отмечает, что он с уважением относится к городам, которые по результатам рассмотрения будут принимать Чемпионат по футболу в 2012 году. „Но в то же время, я глубоко убежден и, думаю, мои коллеги из регионов-победителей с этим согласятся, что за два года подготовки к Евро-2012 Днепропетровская область сделала больше всего реальных шагов на этом пути”, - отметил он.

Со своей стороны мэр Днепропетровска Иван Куличенко считает, что решением УЕФА об отстранении города от проведения финальных матчей Евро-2012 «нанесен удар по имиджу» областного центра.

По его словам, во всех аэропортах украинских городов, которые были предварительно определены как города, которые будут принимать матчи Евро-2012, есть проблемы.

В частности, отметил он, в отношении аэропортов Днепропетровска и Львова инспекторы УЕФА сделали одинаковые замечания, касающиеся инвестиций и сроков реконструкции взлетных полос и терминалов.

В то же время, мэр Днепропетровска выразил удивление, почему правительство Украины предоставило УЕФА гарантии относительно инвестиций государственных средств во Львовский аэропорт, в случае отсутствия инвестора. Также предоставлены государственные гарантии под строительство второго коммунального стадиона во Львове. При этом, по словам И.Куличенко, в отношении Днепропетровска не было предоставлено никаких государственных гарантий под коммунальные проекты для Евро-2012.

Мэр Днепропетровска заявил, что, напротив, на протяжении полутора лет на самом высоком государственном уровне не решалась проблема приватизации компании «Днепроавиа» и местного аэропорта, несмотря на неоднократные обращения местной власти по ускорению этого процесса.

«Я хочу услышать ответ: кто от имени правительства Украины предоставил государственные гарантии под строительство аэропорта во Львове? Я хочу также узнать, по чьей вине из Министерства транспорта нанесен удар по имиджу Днепропетровска», - заявил И.Куличенко.

Одесса тоже...

Председатель Одесского областного совета Николай Скорик заявляет: «Решение УЕФА об исключении Одессы из числа городов, принимающих Евро-2012, во многом было политически предвзятым решением».

Он отметил: «По моим сведениям, Одесса по зачетным очкам экспертов шла первой после Киева».

«Из-за этого обидно и больно, - добавил Н.СКОРИК, - поскольку мы сделали многое. Не обижая города, которые остались в списках УЕФА, считаю, что Одесса – один из наиболее интересных городов Украиныс».

Он не исключил возможных «объективных причин», по которым принято бухарестское решение УЕФА. Однако в целом, сказал глава облсовета, «я полностью согласен с оценками, прозвучавшими 13 мая - ситуация с исключением Одессы несправедливая и во многом непонятная».

По данным местных источников, за два дня до принятия решения УЕФА в органы власти Одессы поступил документ с экспертными оценками, согласно которым Одесса уступала только Киеву по потенциальным возможностям принять участников и гостей Евро-2012.

По некоторым данным, Одесса и Краков в ближайшие дни могут оспорить решение УЕФА.

И все же, достойная подготовка к Евро-2012, на чем настаивают власти "отверженных", не может не положительно отразится на развитии инфраструктуры регионов. В этом тоже есть свой положительный момент. Осталось дождаться результатов четырех "принятых в команду"...

(УНИАН)