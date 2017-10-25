Премьер потребовал от местных властей не медлить с отопительным сезоном

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился к руководителям местных органов власти с требованием не медлить с запуском отопительного сезона 2017-2018 годов по всей стране и наладить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты. Об этом он сказал во время заседания правительства.

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"В большинстве случаев отопительный сезон на местах запускают вовремя. Но есть единичные случаи, при которых люди на местах не понимают, что людям в квартире холодно, что нужно включить горячую воду, подать тепло в детские сады. Я просил бы местных руководителей услышать меня", - сказал Гройсман, поручив профильному вице-премьер-министру Геннадию Зубко проконтролировать процесс запуска отопительного сезона на местах.

"Вы должны всех дожать и все должны вовремя начать эту работу", - заявил премьер-министр.

По словам Гройсмана, сегодня ответственность за начало отопительного сезона полностью лежит на плечах местных органов власти. Также он добавил, что Кабмин сделал все от него зависящее: накопил достаточные запасы топлива (газа) и выделил на подготовку к зиме 10 миллиардов гривень.