Зубко поручил местному самоуправлению выяснить ситуацию с долгами за газ

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко поручил руководителям органов местного самоуправления до 27 октября выяснить ситуацию с долгами местных теплогенерирующих предприятий за природный газ, для того, чтобы уладить эти вопросы и обеспечить получение этими компаниями "голубого" топлива для запуска в Украине отопительного сезона 2017-2018 годов.

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Об этом он сказал во время заседания правительства.

"У нас есть главы городов, которые докладывают о технической готовности, но забыли о том, что нужно рассчитаться за газ, для того, чтобы получить номинации (документы о количестве требуемого газа, которые подаются поставщику топлива – УНИАН) и включить тепло. Есть и такие, которые 29 сентября вспомнили, что есть долги. Я хотел бы подчеркнуть, чтобы все до пятницы (27 октября – УНИАН) пересмотрели эти вопросы, подняли их. Мы будем докладывать о персональной ответственности глав городов, облгосадминистраций", - сказал Зубко.

Как сообщал УНИАН, 9 октября Зубко заявил о 100% готовности Украины к прохождению отопительного сезона.

15 октября в Украине официально стартовал отопительный сезон. К этой дате наша страна накопила 16,8 миллиарда кубометров газа, тогда как в отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами "голубого" топлива на уровне 14,7 миллиарда кубометров.

По данным поставщика газа для региональных теплокоммунэнерго – Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины", по состоянию на 18 октября, задолженность за газ этих компаний составляла 22 миллиарда гривень. Этот показатель с 11 по 18 октября вырос на 1,8%, или 392 миллиона гривень.