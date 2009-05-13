Кабмин выделил 600 млн. грн. на строительство объектов

Кабинет Министров Украины выделил 600 млн. грн. из Стабилизационного фонда госбюджета на строительства объектов социально-культурного назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, что средства будут выделены на строительство и достройку 393 объектов данной сферы, причем 371 объект может быть введен в эксплуатацию уже до конца текущего года.

«Это школы, детские садики, больницы, стадионы, спортивные школы – это все, что нужно для того, чтобы нормально развивались регионы», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля т.г. на брифинге председатель Государственного казначейства Татьяна СЛЮЗ сказала, что в Стабилизационном фонде Украины сконцентрировано 5,5 млрд. грн.

Справка УНИАН. 31 октября 2008 г. Верховная Рада приняла закон о первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса. 3 ноября документ подписал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Законом предусматривается за счет сверхплановых поступлений от приватизации государственного имущества в 2008 году и поступлений этих средств в полном объеме в 2009 году, а также целевого размещения государственных ценных бумаг создать Стабилизационный фонд, средства которого будут использоваться в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины по согласованию с комитетами ВР по вопросам финансов и банковской деятельности и по вопросам бюджета.

По словам премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, предусматривается, что средства Стабилизационного фонда в размере почти 5 млрд. грн. будут использованы на удешевление кредитов для АПК, 5 млрд. грн. – в поддержку угольного производства, а также на финансирование подготовки к Евро-2012.