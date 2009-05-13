В решении УЕФА по Днепропетровску «много политики»

Председатель Днепропетровской областной государственной администрации Виктор БОНДАРЬ считает, что в сегодняшнем решении УЕФА по поводу Днепропетровска достаточно «много политики».

Об этом говорится в заявлении В.БОНДАРЯ, переданном УНИАН пресс-службой Днепропетровской ОГА.

„Пока в других регионах тоглько планировали работу, мы строили новые объекты, поэтому давайте говорить откровенно – в принятом решении достаточно много политики”, - заявил губернатор Днепропетровской области.

По его словам, за два года в области построили и ввели в эксплуатацию современный европейский стадион (на 31 тыс. мест), построили 12 новых гостиниц, уже построили 35 км автобана на Киев, закончили строительство автобана на Харьков. Также завершается капитальный ремонт дороги на Донецк, начато строительство объездной дороги вокруг Днепропетровска.

В.БОНДАРЬ подчеркивает, что в регионе уже работают новопостроенные в четырех районах и Днепропетровске медицинские учреждения, оборудованные по последнему слову техники. Кроме того, в областном центре начато строительство олимпийских спортивных баз, ориентировочная стоимость которых составляет 120 млн. грн.

«За это время руководители региона преодолели непростую ситуацию: подготовили проект и договорились с потенциальным инвестором о строительстве нового современного терминала в Днепропетровском аэропорту», - говорится в заявлении В.БОНДАРЯ

Председатель Днепропетровской ОГА отмечает, что он с уважением относится к городам, которые по результатам рассмотрения будут принимать Чемпионат по футболу в 2012 году. „Но в то же время, я глубоко убежден и, думаю, мои коллеги из регионов-победителей с этим согласятся, что за два года подготовки к Евро-2012 Днепропетровская область сделала больше всего реальных шагов на этом пути”, - отметил В.БОНДАРЬ.

Губернатор выразил уверенность, что подготовка к Чемпионату по футболу Евро-2012 была проведена на должном уровне и положительно отразилась на развитии инфраструктуры региона.

Как сообщал УНИАН, исполком УЕФА 13 мая на своем заседании в Бухаресте определил города, в которых пройдут матчи финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу. В Украине городами-хозяевами определены Киев, Донецк, Львов и Харьков.

В то же время Днепропетровск и Одесса, по решению УЕФА, не будут рассматриваться в будущем как основные или резервные и прекращают соревноваться за право принять матчи Евро-2012.