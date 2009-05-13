Проект реконструкции НСК "Олимпийский" должен быть внесен на рассмотрение до 1 июля

Кабинет Министров Украины поручил Министерству по делам семьи, молодежи и спорта внести на рассмотрение правительства проект реконструкции Национального спортивного комплекса "Олимпийский" в Киеве до 1 июля 2009 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минспорта, об этом говорится в распоряжении Кабмина "Вопросы финансирования в 2009 году службы заказчика реконструкции стадиона Национального спортивного комплекса “Олимпийский” от 6 мая № 492-р.

Согласно правительственному акту, финансирование в 2009 году службы заказчика реконструкции стадиона Национального спортивного комплекса “Олимпийский” до утверждения в установленном порядке титула его реконструкции будет проходить независимо от стоимости выполненных и оплаченных строительно-монтажных работ.

Министерство по делам семьи, молодежи и спорта получило поручение осуществлять ежемесячно финансирование данной службы, включительно с расходами на ее содержание, с 1 января в рамках средств, выделенных в 2009 году для реконструкции стадиона в размере, не превышающем 2,5% стоимости строительно-монтажных работ в соответствии с технико-экономическим обоснованием реконструкции, одобренным распоряжением Кабинета Министров от 19 ноября 2008 года № 1456, отметили в пресс-службе министерства.