Оснований для роста тарифов на газ и коммуналку сейчас нет - премьер

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что оснований для роста тарифов на коммунальные услуги и газ пока нет.

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Как сообщает правительственный портал, такое заявление он сделал во время рабочей поездки в Полтавскую область.

Также Гройсман отметил, что в случае необходимости будет проверена правильность расчетов, по которым местные власти формирует тарифы.

"Оснований для роста цен на газ нет. Также нет оснований для роста тарифов. Тарифы - это прямая ответственность местных органов власти. Вместе с тем, если есть необходимость проверить правильность расчетов, мы готовы дать такое поручение", - сказал премьер.