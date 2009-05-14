В США растет число ипотечных банкротств

В апреле из-за неуплаты процентов по ипотечным кредитам более 342 тысяч американцев получили от кредиторов уведомления о грядущей аукционной продаже жилья. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на данные риелторской компании Irvine.

По информации Irvine, в прошлом месяце число американцев, предупрежденных об изъятии жилья, выросло, по сравнению с апрелем 2008 года, на 32 процента. Апрельские показатели являются рекордными для рынка жилья США.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в первом квартале 2009 года более 803 тысяч американцев получили уведомления об отчуждении квартир и домов. Эта цифра также стала рекордной для США.

По данным компании RealtyTrac, у некоторых ипотечных кредиторов США "в очереди" на отчуждение собственности стоят по 700 тысяч заемщиков.

Эксперты отмечают, что количество ипотечных банкротств в США будет только расти на фоне падения цен на жилую недвижимость и роста безработицы.

По данным агентства Standard & Poor`s, стоимость жилья в 20 крупнейших американских городах ежемесячно снижается с августа 2006 года. При этом одна из основных причин падения цен – резкий рост количества изъятий жилой недвижимости в счет покрытия долгов по ипотеке. Банки выставляют изъятое жилье на аукционы с большими скидками, что вынуждает обычных домовладельцев снижать продажную цену домов.