Мэр Днепропетровска: решение УЕФА навредило имиджу города

Мэр Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО считает, что решением УЕФА об отстранении города от проведения финальных матчей Евро-2012 «нанесен удар по имиджу» областного центра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Днепропетровске.

По словам И.КУЛИЧЕНКО, во всех аэропортах украинских городов, которые были предварительно определены как города, которые будут принимать матчи Евро-2012, есть проблемы.

В частности, И.КУЛИЧЕНКО отметил, что в отношении аэропортов Днепропетровска и Львова инспекторы УЕФА сделали одинаковые замечания, касающиеся инвестиций и сроков реконструкции взлетных полос и терминалов.

В то же время, мэр Днепропетровска выразил удивление, почему правительство Украины предоставило УЕФА гарантии относительно инвестиций государственных средств во Львовский аэропорт, в случае отсутствия инвестора. Также предоставлены государственные гарантии под строительство второго коммунального стадиона во Львове. При этом, по словам И.КУЛИЧЕНКО, в отношении Днепропетровска не было предоставлено никаких государственных гарантий под коммунальные проекты для Евро-2012.

Мэр Днепропетровска заявил, что, напротив, на протяжении полутора лет на самом высоком государственном уровне не решалась проблема приватизации компании «Днепроавиа» и местного аэропорта, несмотря на неоднократные обращения местной власти по ускорению этого процесса.

«Я хочу услышать ответ: кто от имени правительства Украины предоставил государственные гарантии под строительство аэропорта во Львове? Я хочу также узнать, по чьей вине из Министерства транспорта нанесен удар по имиджу Днепропетровска», - заявил И.КУЛИЧЕНКО.

Также мэр Днепропетровска отметил, что после негативного решения УЕФА он не собирается подавать в отставку, а, наоборот, продолжит реконструкцию коммунальных объектов социальной сферы, которая планировалась в рамках программы подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года.