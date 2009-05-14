Краков хочет вместе со Львовом принимать болельщиков Евро-2012
Заявил министр спорта Польши
Краков хочет принимать болельщиков, которые приедут во Львов на матчи Чемпионата Европы по футболу 2012 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр спорта Польши Мирослав ДЖЕВЕЦКИЙ вчера вечером в эфире телеканала TVNCNBCbusiness.
Он сообщил, что обсуждал такую возможность с вице-премьер-министром Украины Иваном ВАСЮНИКОМ.
М.ДЖЕВЕЦКИЙ заметил, что эти города находятся сравнительно близко друг от друга, благодаря чему, например, болельщики могли бы жить в Кракове, а на футбольные матчи ездить во Львов.
Кроме этого, по его мнению, в Кракове можно установить большие экраны (телебимы), на которых часть болельщиков, которые не поедут во Львов, могли бы смотреть матчи чемпионата.
Министр не уточнил, чья это была инициатива и не сообщил о реакции украинской стороны на эту идею.
Как сообщал УНИАН, исполком УЕФА 13 мая на своем заседании в Бухаресте определил города, в которых пройдут матчи финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу. В Польше городами-хозяевами определены Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск.
Среди украинских городов названы Киев, Донецк, Львов и Харьков.
При этом исполком УЕФА выдвинул Украине условие до 30 ноября продемонстрировать существенные результаты в подготовке стадионов, аэропортов, городского транспорта и инфраструктуры размещения. Именно эта дата определена УЕФА как окончательная для определения способности города-претендента принять матчи Евро-2012.
Исполком УЕФА подтвердил решение провести в Киеве четвертьфинальные и полуфинальные матчи чемпионата, в то же время финальный поединок, который ранее предусматривалось провести на НСК “Олимпийский”, остается под вопросом. Получение права на его проведение Киев должен отстоять до 30 ноября.
В то же время Донецк, Львов и Харьков не определены как хозяева групповых матчей турнира. Для получения этого права они должны достичь существенных результатов в подготовке инфраструктуры также до 30 ноября.
Остальные города, как украинские Днепропетровск и Одесса, так и польские Хожув и Краков, по решению УЕФА, не будут рассматриваться в будущем как основные или резервные и прекращают соревноваться за право принять матчи Евро-2012.
Украина и Польша выиграли право организации Евро-2012 в апреле 2007 года.