ВР может рассмотреть законопроекты к Евро-2012 на будущей неделе

На будущей неделе оппозиция может прекратить блокирование трибуны Верховной Рады, и парламент рассмотрит законопроекты, необходимые для подготовки Украины к проведению матчей финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

Он отметил, что вчера, 13 мая, разговаривал с одним из лидеров фракции Партии регионов Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ, и они пришли к согласию, что «на будущей неделе Партия регионов рассмотрит вопрос о прекращении блокирования трибуны и рассмотрении целого ряда законопроектов, которые уже долгое время находятся в парламенте и непосредственно касаются Евро-2012».

И.ВАСЮНИК обратил внимание на проект закона о государственно-частном партнерстве, который уже прошел первое чтение. По его словам, без этого законопроекта очень тяжело реализовать в Украине какие-либо масштабные инфраструктурные проекты, поскольку именно этим проектом закона будут определены правила выделения земли для строительства общественно значимых объектов.

«Этому законопроекту, мы чувствуем, есть серьезное сопротивление в Верховной Раде», - добавил И.ВАСЮНИК.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован ряд законопроектов, направленных на ускорение и улучшение подготовки объектов инфраструктуры к Евро-2012.

Фракция Партии регионов 12-13 мая блокировала работу парламента с требованиями отставки Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины.

Сегодня “регионалы” разблокировали трибуну и президиум ВР, и утреннее заседание было открыто. Но в работе парламента объявлен перерыв до 10.00 пятницы. Первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что представители фракций достигли договоренности о продолжении консультаций с целью решения вопроса относительно возможной отставки Ю.ЛУЦЕНКО.