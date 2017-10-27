Отопительный сезон: Зубко призвал местные власти не прикрываться "управленческой импотенцией"

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что местные органы власти получили значительный финансовый ресурс для решения вопросов, связанных с оплатой коммунальных услуг, призвал их активно включиться в работу по запуску отопления и не прикрываться "управленческой импотенцией".

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Такое заявление он озвучил во время селекторного совещания в Кабмине, которое было посвящено проблемам с запуском отопительного сезона в разных регионах Украины.

"Я бы хотел, чтобы все опомнились и перестали думать только про децентрализацию, которая дает финансовые возможности, но которая также дает и ответственность, и перестали прикрывать свою "управленческую импотенцию" тем, что чего-то не хватает. 20 октября кто-то вспоминает, что что-то нужно запустить", - сказал он.

Также он добавил, что на сегодня техническая готовность к запуску подачи тепла составляет 100%. Вопрос, который актуален на сегодня, - это получение номинаций (документов о количестве требуемого газа, которые подаются поставщику топлива) и заключение договоров с "Нафтогазом Украины", а также своевременная оплата за газ.

"За 9 месяцев этого года доходы местных бюджетов выросли на 31 миллиард гривень. Впервые в современной истории Украины доходы местных бюджетов составляют 50% от государственного бюджета", - сказал он, добавив, что местные органы власти получили большой финансовый ресурс для решения вопроса с оплатой стоимости газа.

Как сообщал УНИАН, 15 октября в Украине официально стартовал отопительный сезон. К этой дате наша страна накопила 16,8 миллиарда кубометров газа, тогда как в отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами "голубого" топлива на уровне 14,7 миллиарда кубометров.

25 октября Зубко поручил местным органам власти выяснить ситуацию с долгами теплокоммунэнерго за газ.

По данным поставщика газа для региональных теплокоммунэнерго – "Нафтогаза Украины", по состоянию на 25 октября, задолженность за газ этих компаний составляла 21,8 миллиарда гривень. Этот показатель с 18 по 25 октября вырос на 1%, или 213 миллионов гривень.