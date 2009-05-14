Цены на вторичное жилье в Киеве в мае стабилизируются

Эксперты прогнозируют стабилизацию цен на вторичное жилье в Киеве в мае – около 1950 долл./кв.м

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «Канзас» (г. Киев).

Как указывается в сообщении, стабилизация цен на «вторичке» столицы, которую принёс апрель, вполне вероятно может иметь продолжение и в мае. В то же время об общей стабильности и «симптомах» улучшения на рынке сейчас говорить не приходится, но предпосылок для скачка цен в ту или иную сторону пока не наблюдается.

По данным компании, стоимость жилья на вторичном рынке Киева в апреле т.г. снизилась на 0,2% - до 1961 долл./кв. м.

В апреле, несмотря на невысокую деловую активность и минимальное количество сделок купли-продажи, стоимость «квадратов» в определенных сегментах начала расти. Самые дешёвые «гостинки», выставленные по минимальным ценам, выросли на 3-5 тыс. долл.

Хотя оживление на рынке присутствует, оно касается в основном объектов с ценой до 60 тыс. долл. В сегментах элитной и дорогой недвижимости активизации пока не наблюдается.

Таким образом, стоимость вторичного жилья Киева по итогам месяца практически не изменилась, что могло бы дать основания предположить долгожданное «дно» рынка и окончание самого кризиса. Однако эксперты компании с такими оптимистическими мнениями не согласны и считают, что нынешняя стабилизация цен на квартиры носит временный характер. «Объективных причин для начала роста стоимости вторичного жилья пока нет, ведь ипотечное кредитование заморожено, а реальные доходы граждан значительно упали. Стоимость квартир ещё не находится на том уровне, когда их покупка может состояться без привлечения заёмных средств. Именно поэтому дальнейшее удешевление жилья неизбежно», - считают аналитики.

По данным компании, за апрель наиболее подорожали квартиры в Голосеевском и Дарницком районах – на 11,2% и 7,3%, соответственно. Подольский и Шевченковский районы показали почти одинаковый прирост - на 3,87% и 3,67%. Не изменились цены на жильё в Деснянском районе. Отрицательную динамику стоимости продемонстрировал лишь Соломенский район – здесь снижение составило 1,88%.

По итогам апреля, максимальная стоимость на квартиры в Киеве была зафиксирована в Печерском районе (18 926 долл./кв.м). Также высокие цены на жильё зафиксированы в Шевченковском и центральной части Подольского районов, где сосредоточена наибольшая часть элитных и дорогих квартир. Здесь максимальная стоимость квадратного метра достигла 13 736 долл./кв.м и 9 337 долл./кв.м соответственно.

Минимальная стоимость «вторички» традиционно наблюдается в спальных районах, расположенных отдаленно от центра, – это Дарницкий, Деснянский, Днепровский и Святошинский районы. В апреле наименьшая стоимость квадратного метра жилья была зафиксирована в Дарницком районе и составила 871 долл./кв.м.

По данным компании, индекс доходности вторичного жилья за апрель т.г. вырос на 4,3% и в настоящее время находится на отметке 0,8%.

Как сообщал УНИАН, стоимость жилья на вторичном рынке Киева в марте т.г. снизилась на 4,5% (92 долл.) - до 1 965 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания "Канзас" занимается анализом рынка недвижимости Киева и других крупных городов Украины. Сейчас в базе данных, на основании которой строятся графики индексов Киева с 2005 года, находится 372 тыс. объявлений о продаже квартир.