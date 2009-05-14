Васюник: программа подготовки к Евро-2012 будет уточнена

До конца мая Государственная целевая программа подготовки Украины к Евро-2012 будет уточнена и утверждена с учетом необходимости подготовки к турниру не шести, а четырех украинских городов, определенных 13 мая Исполкомом УЕФА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

“В государственной программе заложено свыше 500 объектов шести городов... Для того, чтобы еще раз проверить, сделать инвентаризацию, определиться в реалистичности и необходимости того или другого объекта в четырех городах, нам надо провести на будущей неделе очень детальные консультации с руководителями городов и только после этого мы вынесем, до конца мая, новый вариант Государственной целевой программы на утверждение правительства”, - сказал И.ВАСЮНИК.

Он добавил, что будет предлагать правительству и руководству городов-хозяев матчей турнира установить более жесткие сроки и выполнить требования УЕФА не до 30 ноября, а до конца сентября и снять все риски.

И.ВАСЮНИК также обратил внимание на разницу в финансировании работ по подготовке к Евро-2012 в Украине и Польше. По его словам, Польша, не без основания, рассчитывает на финансовую помощь и поддержку Евросоюза, тогда как Украина имеет в распоряжении только собственные ресурсы.

Именно поэтому, считает вице-премьер, на протяжении следующих полгода нашему государству необходимо продемонстрировать стабильность финансирования подготовки всех объектов инфраструктуры, чтобы 30 ноября УЕФА окончательно утвердил четыре украинских города. В связи с этим на следующее заседание правительства он предложит вынести вопрос финансового обеспечения объектов Евро-2012, а именно - о возможности правительственных гарантий их государственного финансирования.

По словам И.ВАСЮНИКА, это особенно касается пассажирских терминалов в аэропортах принимающих городов, поскольку из-за кризиса тяжело найти частных инвесторов для их строительства. Так, в связи с отсутствием частного инвестора пассажирский терминал Донецкого аэропорта находится в зоне высокого риска. При такой ситуации, убежден он, финансирование должно происходить из местного и государственного бюджетов.

Кроме этого, сообщил вице-премьер, на ближайшем заседании Кабинета министров будут рассмотрены предложения относительно использования части средств последнего транша кредита Международного валютного фонда для покрытия дефицита бюджета. А это, по его словам, “добавляет уверенности, что Украина имеет реальный источник полного финансирования всех проектов Евро-2012”.

Справка УНИАН. На сегодня из государственного бюджета Украины полностью финансируется реконструкция НСК “Олимпийский” (около 2,1 млрд. грн.) и взлетно-посадочных полос в Донецком (свыше 1 млрд. грн.) и Львовском аэропортах (800 млн. грн.).

Кроме того, правительство предоставило государственные гарантии финансирования строительства пассажирского терминала во Львове на случай отсутствия частного инвестора. Львовский аэропорт находится в государственной собственности.