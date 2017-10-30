Кабмин в октябре компенсировал более 130 миллионов по "теплым" кредитам

Выплаты из госбюджета на компенсацию населению и ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома) по программе "теплых" кредитов в виде безвозвратной финансовой помощи на энергоэффективные мероприятия в октябре 2017 года составили 132 миллиона гривень, сообщается на сайте Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения.

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Согласно сообщению, наибольшую сумму компенсации - 117 миллионов гривень получили семьи на утепление индивидуального жилья. Почти 4 миллиона гривень получили домохозяйства, которые установили твердотопливные котлы. Еще около 11 миллионов гривень выплачено ОСМД и ЖСК (жилищно-строительным кооперативам), которые внедряли энергоэффективные мероприятия в многоэтажках.

"Софинансирование энергосберегающих мероприятий - реально действующий механизм, который помог уже более 360 тыс. семей утеплить свои жилища и уменьшить коммунальные платежки. Кроме правительства, на помощь всем желающим присоединиться к энергосбережению идут местные власти. Сегодня в стране при содействии Госэнергоэффективности действует 150 местных программ удешевления "теплых" кредитов», - цитирует пресс-служба председателя Госэнергоэффективности Сергея Савчука.

В пресс-службе также сообщили, что с начала действия программы "теплых" кредитов населению и ОСМД из госбюджета возмещено почти 1,8 миллиарда гривень. В частности, выплачено 1,6 миллиарда гривень физическим лицам на утепление индивидуального жилья, 114 миллионов гривень - физическим лицам на установление твердотопливных котлов, 73,3 миллиона гривень - ОСМД и ЖСК на утепление многоэтажек.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в начале июня 2017 года приняла закон о создании в Украине Фонда энергоэффективности, предусматривающий создание организационной структуры для эффективного использования финансовых средств на термомодернизацию и энергетическую модернизацию жилищного фонда.

В проекте госбюджета на 2018 год предусмотрено, что общий объём инвестиций в программы по энергоэффективности составит 1,6 миллиарда гривень, из которых 400 миллионов гривень будут направлены на программу "теплых" кредитов, а остальное (1,2 миллиарда гривень) – на финансирование Фонда энергоэффективности. Часть из этих средств будет предоставлена правительством Германии и Европейской комиссией.