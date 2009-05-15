Днепропетровск намерен подать апелляцию на решение УЕФА

Днепропетровск заявил о намерении подать апелляцию на решение исполкома УЕФА по поводу проведения Евро-2012.

Об этом отмечается в официальном обращении исполкома Днепропетровского городского совета от 14 мая к правительству и премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, переданном агентству УНИАН пресс-службой городского председателя Днепропетровска.

«13 мая, в соответствии с постановлением исполкома УЕФА, Днепропетровск был исключен из перечня городов, состязающихся за право принимать матчи Евро-2012. Это решение стало шокирующей неожиданностью для общественности города. Однако именно Днепропетровск сделал все возможное для того, чтобы Украина стала страной, принимающей Евро-2012», - отмечается в обращении.

В письме подчеркивается, что введение в Днепропетровске в сентябре 2008 года в эксплуатацию стадиона «Днепр-арена» стало одним из весомых аргументов для принятия окончательного решения относительно Украины. При этом Днепропетровску не выделялось ни копейки государственных средств ни на строительство стадиона, ни на весь комплекс благоустройства вокруг него.

По оценке экспертов УЕФА, Днепропетровск находится в “зоне низких рисков” относительно транспортной инфраструктуры и плана мобильности.

Совместно с Запорожским городским советом был решен самый сложный вопрос по размещению гостей и участников чемпионата, что отображено в техническом отчете УЕФА, где город исключен из «красной зоны риска».

В обращении подчеркивается, что местные власти никоим образом не могут повлиять на решение «единственной проблемы» в подготовке к футбольному чемпионату - аэропорта Днепропетровска, поскольку объект находится в государственной собственности.

Днепропетровский горисполком отмечает, что государство взяло на себя обязательства по подготовке международного аэропорта Днепропетровска.

В частности, Государственная целевая программа по подготовке к Евро-2012 предусматривает 360 млн. грн. государственных средств. Заказчиком реконструкции аэропорта определено Министерство транспорта и связи Украины.

В 2008 году работы так и не начались. На неоднократные официальные и неофициальные обращения городского совета, областной государственной администрации, Федерации футбола Украины не было никакой реакции.

«Мы считаем, что именно из-за промедления со стороны государства Днепропетровск утратил шанс принимать матчи Евро-2012», - говорится в обращении Днепропетровского горисполкома к Кабинету Министров.

В письме также отмечается: «Мы обеспокоены ситуацией, которая сложилась вокруг Днепропетровска. Не является ли это промедление по подготовке документов по Днепропетровскому аэропорту цепью спланированных действий? Хотели бы получить ответы на несколько важных для нас вопросов:

почему государство гарантировало по городу Львову не только государственные заказы, но и инвестиционные риски, а по городу Днепропетровску не гарантировало даже собственные полномочия? Кто от имени правительства подписал гарантии по аэропорту Львова и почему таких гарантий не было предоставлено по аэропорту Днепропетровска? Кто из должностных лиц или правительственных организаций несет ответственность и организует работу по подготовке аэропорта Днепропетровска в соответствии с требованиями УЕФА?”.

“Учитывая вышеупомянутое, оставляем за собой право подать апелляцию на решение исполкома УЕФА, поскольку в соответствии с правилами, это разрешено делать в течение 20 суток со дня объявления результатов. Ожидаем ответ до 23 мая 2009 года”, - говорится в обращении.

Как сообщал УНИАН, исполком УЕФА 13 мая на заседании в Бухаресте определил города, в которых пройдут матчи финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. В Польше городами-хозяевами определены Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск.

Среди украинских городов названы Киев, Донецк, Львов и Харьков.

Остальные города, как украинские Днепропетровск и Одесса, так и польские Хожув и Краков, по решению УЕФА, не будут рассматриваться в будущем как основные или резервные, и прекращают борьбу за право принять матчи Евро-2012.