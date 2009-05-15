Земля под застройку в Киевской области подешевела

С 8 по 15 мая т.г. средняя стоимость земли под застройку в шести районах Киевской области снизилась на 1,8% – до 4936,53 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации «Земельный союз Украины» (ЗСУ).

Согласно сообщению, за указанный период средняя стоимость земли под застройку в Бориспольском районе снизилась на 2,9% – до 4218,73 долл./сотка, в Вышгородском – на 1,9%, до 4379,04 долл./сотка, в Броварском – на 3,1%, до 4038,05 долл./сотка, в Киево-Святошинском – на 1,2%, до 6535,72 долл./сотка, в Васильковском – на 1,4%, до 3348,07 долл./сотка, в Обуховском – на 1,2%, до 7099,59 долл./сотка.

По данным ассоциации, с января т.г. стоимость земли в Киевской области снизилась на 30,09%. При этом индекс стоимости земли под застройку с 1 сентября 2006 года в Киевской области вырос на 90,05%.

Справка УНИАН. «Земельный союз Украины» (ЗСУ) 1 сентября 2006 года ввел индекс «ЗСУ-область» – взвешенный показатель динамики цен на земельные участки в Киевской области, расположенные в 40-километровой зоне от городской черты. Показатель определяется по итогам анализа предложений земельных участков без строений с целевым назначением «Под промышленную застройку», «Под коммерческую застройку», «Под жилую застройку», «Для ведения личного крестьянского хозяйства», с другими назначениями, за исключением земель товарного сельхозпроизводства и крестьянских паев. За начальную дату определения индекса принято 1 сентября 2006 года, значение индекса – 0.

Индекс «ЗСУ-область» определяется по результатам анализа не менее 12 тыс. предложений продажи в месяц, полученных из разных источников.