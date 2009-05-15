Второй этап повышения тарифов на ЖКУ пока не планируется

В этом году второго этапа повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги власть Киева не прогнозирует.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, вообще речь не идет о повышении тарифов. «Речь идет только о приведении тарифов к экономически обоснованному уровню. Это не обязательно повышение, а может быть и снижение тарифов. Если правительство примет решение о снижении цены на газ для населения, снизятся тарифы. А если останется все, как сейчас, то с Нового года мы будем снова приводить тарифы по плану к экономически обоснованному уровню», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Таким образом, по его словам, следующий этап повышения тарифов в этом году не предусматривается.

Как сообщал УНИАН, КГГА издала ряд распоряжений о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве с 1 июня. Согласно этим документам, предусмотрено привести существующие сегодня в столице тарифы к экономически обоснованному уровню. А.ГОЛУБЧЕНКО, комментируя эти решения, сообщил, что повышение тарифов будет происходить в несколько этапов, в частности, с 1 июня предусмотрен первый этап.