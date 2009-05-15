Горсовет Одессы не видит смысла в аппеляции на решение УЕФА

Городской совет Одессы не видит смысла в подаче аппеляции на решение УЕФА, согласно которому Одесса исключена из списка городов, принимающих Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель мэра Одессы Михаил КУЧУК.

По его словам, решение УЕФА «для руководства города стало большой неожиданностью. Нам до сих пор, как и мэру Кракова, непонятно, по каким критериям эксперты УЕФА отбирали города, и не можем понять мотивы, которыми они руководствовались».

Как сказал М.КУЧУК, «европейские эксперты неоднократно приезжали в Одессу и контролировали ход работ по подготовке к Чемпионату Европы. И оснований или сомнений насчет того, что Одесса попадет в список городов, принимающих Евро, не было».

Согласно статистическим данным, представленным УЕФА по состоянию на 11 мая, отметил он, «Одесса по всем критериям занимала второе место после Киева. Тем не менее, на решающем заседании Исполкома УЕФА 13 мая принято решения исключить Одессу и Днепропетровск, а также польский город Краков из списка участников».

М.КУЧУК предположил, что Одесса вряд ли дождется каких-либо объяснений от УЕФА по этому поводу, поэтому Одесский горсовет не видит смысла подавать апелляцию на это решение УЕФА.

При этом, добавил он, если решение УЕФА будет окончательным и Одесса не попадет в список городов, принимающих Евро-2012, городской департамент по подготовке и проведению в Одессе финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года будет расформирован.

Что касается объектов, начатых одесскими властями в рамках подготовки к Евро-2012, то строительство будет завершено. «На возведение этих объектов и дорог, - напомнил М.КУЧУК, - государство не дало ни копейки. Все работы производились исключительно за счет городского бюджета и средств инвесторов».

Он убежден, что стадион «Черноморец» также обязательно будет построен.

«Современный стадион Одессе необходим в любом случае, - подчеркнул М.КУЧУК - То же касается и реконструкции международного аэропорта – инвестор предоставил городу все необходимые гарантии на реконструкцию в размере 100 млн. евро». Он также добавил, что будет завершено строительство магистрали «Север-Юг» и нескольких современных отелей.

Как сообщал УНИАН, Исполком УЕФА 13 мая на заседании в Бухаресте определил города, в которых пройдут матчи финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу. В Польше городами-хозяевами определены Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск.

Среди украинских городов названы Киев, Донецк, Львов и Харьков.

Остальные города, как украинские Днепропетровск и Одесса, так и польские Хожув и Краков, по решению УЕФА, не будут рассматриваться в будущем как основные или резервные, и прекращают борьбу за право принять матчи Евро-2012.

Днепропетровск заявил о намерении подать апелляцию на решение Исполкома УЕФА по поводу проведения Евро-2012, говорится в официальном обращении исполкома горсовета от 14 мая к правительству и премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.