МинЖКХ и Черниговский горсовет подписали договор

Договор о сотрудничестве по объединению усилий в реформировании городского жилищно-коммунального хозяйства заключили Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины и Черниговский городской совет.

Как передает корреспондент УНИАН, свои подписи под документом поставили заместитель министра Ирина ЗАПАТРИНА и Черниговский городской председатель Александр СОКОЛОВ.

Подписание документа состоялось в рамках 9-го заседания Межведомственной рабочей группы по координации и контролю за ходом подготовки и реализации проектов развития жилищно-коммунального хозяйства населенных пунктов, которое прошло в Чернигове. В заседании приняли участие представители МинЖКХ, Министерства финансов Украины, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, сотрудники коммунальных предприятий, в основном водоканалов, из разных городов страны.

По словам И.ЗАПАТРИНОЙ, для разработки программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства на уровне государства крайне важно учитывать предложения непосредственно из городов, которых реформирование и будет касаться. "Мы подписали договор о сотрудничестве, чтобы не только чувствовать себя партнерами, но и зафиксировать, задекларировать направления сотрудничества и определить обязательства", - сказала она.

Также заместитель министра подчеркнула, что заседание Межведомственной рабочей группы продемонстрировало понимание и совпадение взглядов на цели и задачи реформирования отрасли ЖКХ. Она отметила положительную работу КП «Черниговводоканал», которое получило кредит Всемирного банка, и пообещала поддержку в дальнейшем по привлечению средств международных организаций. "На предприятии мыслят стратегически, смотрят в будущее и мы будем это поддерживать", - заметила И.ЗАПАТРИНА.

Городской председатель отметил, что Чернигов всегда с интересом относится к мероприятиям МинЖКХ и старается принимать участие в большинстве программ ведомства. "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства – это непростое дело, и без совместной работы это будет еще более сложный путь", - убежден А.СОКОЛОВ. Подписанный договор, по его мнению, наполнит сотрудничество с министерством новым содержанием, очертит перспективные направления сотрудничества, по которым появятся конкретные меры, направленные на улучшение качества жилищно-коммунальных услуг в областном центре Черниговщины.