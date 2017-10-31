Квадратный метр по цене целой квартиры: журналисты составили топ самых дорогих апартаментов Киева

В Киеве растет спрос на элитные квартиры с панорамными окнами на Днепр или Лавру, которые стоят как целые кварталы в Лос Анджелесе. Программа «Гроші» подготовила топ самых дорогих квартир и дворцов, которые прямо сейчас можно купить в столице.

Так в доме, построенном рядом с Верховной Радой, квадратный метр стоит 320,4 тыс. грн. и 400,5 тыс. грн. В квартире есть терраса с видом на Днепр. Чтобы купить однокомнатную квартиру в этом доме нужно заплатить 181 млн грн. Ежемесячная коммуналка тут будет превышать 30 тыс. грн.

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Еще один "виповый" дом расположен в Печерском районе. Тут предлагают приобрести квартиру "всего лишь" за 115 миллионов. В доме живут иностранные миллионеры и украинские депутаты, говорится в сюжете "Грошей". В доме есть собственная баня и два бассейна. Паркоместо можно приобрести за 2,5 млн грн.

За 200 млн грн можно приобрести роскошный особняк за Киевом. Здесь вип-покупателям предлагаются мраморные стены, ванны из вулканической лавы и система фильтрации водопроводной воды.

Узнать больше об элитной недвижимости в Киеве вы можете в сюжете "Грошей".