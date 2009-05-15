Строительные предприятия снизили объем работ

В январе-апреле т.г. строительные предприятия Украины уменьшили объемы работ на 55,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 8 млрд. 985,1 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Как сообщал УНИАН, строительные предприятия Украины в январе-марте т.г. снизили объем выполненных работ на 56,7%, до 6,2 млрд. грн., в январе-феврале – на 57,3%, до 3,6 млрд. грн., в январе – на 57,6%, до 1,7 млрд. грн.