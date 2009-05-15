В Украине введено в эксплуатацию 1,2 млн. кв. м жилья

В Украине в январе-марте т.г. введено в эксплуатацию 1 млн. 294,7

тыс. кв. м жилья, что на 31,8% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, за указанный период в стране введено общеобразовательных учебных заведений на 2 592 места, что на 100% больше аналогичного показателя 2008 года, больниц на 238 коек (на 16,1% больше), амбулаторно-клинических заведений на 790 посещений на смену (на 94,6% больше).

Справка УНИАН. В 2008 году в Украине было введено в эксплуатацию 10 млн. 496 тыс. кв. м жилья, что на 2,5% больше, чем в 2007 году.