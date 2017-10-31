Украина поднялась на 105 позиций в рейтинге Doing Business по получению разрешений на строительство

Украина поднялась в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка «Doing Business 2018», который опубликован сегодня, на 105 позиций по показателю «Получение разрешений на строительство» - до 35-го места.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

«Этому способствовали в первую очередь законодательные инициативы Минрегиона - принятие закона №1817 о совершенствовании градостроительной деятельности» и закона №2020 по улучшению условий ведения строительной деятельности». Этими законами мы отменили категории сложности (которых было 5) и перешли к классу последствий, определение которых сейчас четко урегулировано. Отменили декларацию на начало выполнения строительных работ. Установили четкие рамки и критерии для проверок - в зависимости от степени риска объекта. Утвердили перечень строительных работ, не требующих получения разрешений на начало их выполнения и не требующих принятия в эксплуатацию. Предусмотрели возможность получения сертификата через электронную систему. Законом №2020 мы отменили лишнюю процедуру получения строителями технических условий от ГСЧС по пожарной безопасности на строительство. Эти требования теперь получают вместе с архитектурно-строительными требованиями», - написал он.

Зубко отметил, что существенно повлияло на рост рейтинга принятие Киевской горадминистрацией решения об уменьшении с 10% до 2% размера паевого взноса застройщиков в развитие социальной инфраструктуры.

По его словам, присутствие Украины в ТОП-50 стран по показателю «Получение разрешений на строительство» является индикатором для инвесторов и увеличения притока иностранных инвестиций в страну.

«По подсчетам экспертов, один пункт в рейтинге - это возможность дополнительно привлечь в экономику страны около 600 млн долл. инвестиций», - написал Зубко.

Как сообщал УНИАН, Украина улучшила свои позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса по версии Всемирного Банка Doing Business на 4 позиции и поднялась на 76-е место за счет упрощения строительных процедур, защиты миноритарных инвесторов и уменьшения налогов.

В 2016 году Украина поднялась на 3 пункта в рейтинге Doing Business – до 80-го места с 83-го. Наибольший прогресс Украина показала в упрощении открытия бизнеса (20-е место со 190-го), наименьший – в сфере борьбы с коррупцией (140-е место со 190-го).

Ранее в правительстве планировали, что в этом году Украина может войти в ТОП-50 рейтинга Doing Business, а в 2018 году – в ТОП-20. Однако для этого необходимо принять более 30 законопроектов, часть из которых уже приняты в парламенте, а часть должны быть утверждены правительством.