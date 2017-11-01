Монетизация субсидий: Розенко рассказал, когда украинцам выплатят "живые" деньги за экономию

Выплаты компенсаций за сэкономленные субсидии на жилищно-коммунальные услуги будут проходить с 2 по 15 ноября, сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Павел Розенко.

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«С завтрашнего дня начинаем выплату монетизированных субсидий семьям, которые имели экономию «субсидий» за отопительный сезон 2016-17 годов… До 15 ноября все 1,7 млн семей, включенных в соответствующие списки на выплату, получат на руки эти «живые» деньги», - написал Розенко.

Он отметил, что на эти цели в госбюджете предусмотрено 1,2 млрд грн.

«Поэтому, убежден, что никаких задержек в выплатах не будет… Это - пилотный проект на пути к полной монетизации субсидий», - отметил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Кабинет министров Украины принял решение о монетизации суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии.

Кабмин продлил срок подачи заявлений на выплату компенсаций за сэкономленные субсидии на 2 месяца - до 1 ноября 2017 года.