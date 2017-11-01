Украинцы сократили долги за тепло и воду до 7 миллиардов

Задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в сентябре 2017 года снизилась на 4,2% по сравнению с показателем на конец августа и составила 7,1 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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Согласно сообщению, задолженность за содержание домов, сооружений и придомовых территорий за отчетный период уменьшилась на 3,3% и составила 3 миллиарда гривень, задолженность за вывоз бытовых отходов не изменилась и составила 400 миллионов гривень.

Задолженность за централизованное водоснабжение и водоотвод осталась на том же уровне и составила 2,1 миллиарда гривень.

По данным Госстата, в сентябре украинцы уплатили за электроэнергию 2,5 миллиарда гривень (93,1% от начисленных в этом периоде сумм). При этом задолженность за электроэнергию по состоянию на конец сентября составила 3,3 миллиарда гривень, что на 6% меньше, чем месяцем ранее. Задолженность за газоснабжение увеличилась на 1,8% и составила 10,9 миллиарда гривень.

Всего в сентябре украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 3,8 миллиарда гривень, что составило 106,9% (с учетом погашения долгов предыдущих периодов) начисленных за этот период сумм.

Самый высокий уровень оплаты ЖКУ в сентябре 2017 года зафиксирован в Харьковской (159,8% с учетом погашения долгов предыдущих периодов), Запорожской (126,5%) и Николаевской (124,3%) областях, самый низкий – в Сумской (72,5%), Ивано-Франковской (75,8%) и Тернопольской (78%) областях.

Также сообщается, что за январь-сентябрь 2017 года с населением было заключено 64,4 тысячи договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму на общую сумму 295,2 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в августе 2017 года снизилась на 7,4% по сравнению с показателем на конец июля и составила 7,4 миллиарда гривень.