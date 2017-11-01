В Киеве в ноябре подорожало жилье: как изменились цены

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева в октябре 2017 года выросла на 1,3% по сравнению с сентябрем и составила 33,278 тыс. грн/кв. м, а в долларах цена снизилась на 0,8% – до 1242 долл./кв. м.

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Об этом в своем ежемесячном отчете сообщает информационно-аналитический портал «100realty.ua».

Также сообщается, что с октября 2016 года квартиры на вторичном рынке жилой недвижимости Киева подешевели в среднем на 2,6%, а в долларовом эквиваленте средняя цена снизилась на 7%.

По данным аналитиков, гривневые цены в дорогом сегменте жилья по сравнению с сентябрем выросли на 1,6%, в дешевом – на 1,2%, а в долларовом эквиваленте уменьшились на 0,9%.

Согласно отчету, в прошлом месяце больше всего подорожали 3-комнатные квартиры – на 1,5%, до 33,497 тыс. грн/кв.м. Средняя стоимость предложения 4-комнатных - на 1,3%, до 37,055 тыс. грн/кв. м, 2-комнатных - выросла на 1,3%, до 34,339 тыс. грн/кв. м, 1-комнатных – на 1%, до 30,963 тыс. грн/кв. м.

Количество представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости в октябре 2017 года по сравнению с сентябрем увеличилось на 2,6% и составило 20,741 тыс. объектов.

В общем объеме 1-комнатные квартиры занимают 28%, 2-комнатные – 31%, 3-комнатные – 34% и 4-комнатные – 7%.

Как сообщал УНИАН, по данным портала «100realty.ua», средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева в сентябре 2017 года выросла на 2,3% по сравнению с августом и составила 32,865 тыс. грн/кв. м, а в долларах цена выросла на 0,1%, – до 1252 долл./кв. м.

Согласно данным портала «100realty.ua», средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в октябре 2017 года по сравнению с сентябрем выросла на 0,2% – до 23,318 тыс. грн/кв. м, по сравнению с октябрем 2016 года цена выросла на 0,8%.

По данным экспертов, в прошлом месяце на первичном рынке рост стоимости квартир наблюдался в премиум-классе – на 1,6%, до 48,345 тыс. грн/кв. м, эконом-классе – на 0,7%, до 17,008 тыс. грн/кв. м, комфорт-классе – на 0,2%, до 21,704 тыс. грн/кв. м.

Стоимость квартир в бизнес-классе снизилась на 0,8 % - до 31,346 тыс. грн/кв. м.

Наиболее ощутимо выросли цены на квартиры в Печерском и Голосеевском районах столицы – на 1% и 0,9% соответственно, в то время как стоимость квартир в Шевченковском районе снизилась на 2,8%.

По информации портала, в прошлом месяце квартиры к продаже предлагали 65 операторов в 184 объектах. В структуре предложения первичного жилья преобладали новостройки эконом-класса – 30% и комфорт-класса – 33%. На новостройки бизнес-класса приходилось 24%, а премиум-класса – 13% от общего количества.

При этом в октябре были приостановлены либо прекращены продажи квартир в одной новостройке.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости в сентябре 2017 года по сравнению с августом выросла на 0,3% – до 23,270 тыс. грн/кв. м, по сравнению с сентябрем 2016 года цена выросла на 0,02%.