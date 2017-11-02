В Гонконге продан небоскреб за рекордные $5,1 миллиарда

В Гонконге продали 73-этажное здание за $5,15 миллиарда. Эта сделка может стать самой дорогой на мировом рынке недвижимости, сообщает Росбалт.

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Новым владельцем стал консорциум C.H.M.T Peaceful Development Asia Propery.

Небоскреб The Center был построен в 1998 году за 384,6 миллиона долларов. Здание принадлежало самому богатому человеку Гонконга Ли Кашину. Оно целиком состоит из стальных конструкций.

Как сообщал в УНИАН, ранее Фонд Сингапура купил небоскреб в центре Нью-Йорка за $1 миллиард. В данный момент в небоскребе по этому адресу находится американская штаб-квартира Deutsche Bank.