Кто будет поставлять газ для населения: НКРЭКУ предлагает провести конкурс в каждой области

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предложит правительству, для проведения дальнейшей либерализации рынка газа, провести в каждой области тендер по выбору поставщика газа для населения, что заставит потенциальных поставщиков конкурировать между собой ценой газа и качеством предоставляемых услуг.

Читайте такжеВице-премьер не видит причин повышать цену на газ для населения

Об этом сказал глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк во время круглого стола, на котором обсуждалась проблема создания рынка газа для нужд населения.

"Мы будем обращаться к правительству и просить провести такой тендер", - сказал Вовк.

По его словам, на этом тендере будут между собой конкурировать действующие поставщики (облгаз-сбыты) и другие компании, которые хотят зайти на этот рынок.

"Тендер должен быть проведен в определенном регионе. На этом конкурсе с облгаз-сбытом будут конкурировать, например, облэнерго или мобильные операторы. Для этого бизнеса важно знать территорию и уровень расчетов потребителей... В сегодняшних условиях одним из возможных конкурентов для облгаз-сбыта может быть облэнерго, потому что эти компании также имеют абонентскую базу, опыт сотрудничества с правительственными структурами и центры обслуживания клиентов", - объяснил Вовк.

Он отметил, что в результате проведения таких тендеров будут выбраны наиболее эффективные поставщики газа в каждом регионе, и население будет покупать "голубое" топливо у новой компании. Эта компания будет работать в регионе определенное время, до проведения следующего тендера, сказал Вовк.