USAID начал в Украине проект «Реформа городского теплообеспечения»

В Украине стартовал проект Агентства США по международному развитию (USAID) «Реформа городского теплообеспечения» стоимостью 13,5 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей КУЧЕРЕНКО сегодня на презентации проекта.

По словам посла США в Украине Вильяма ТЕЙЛОРА, внедрение данного проекта, который направлен на модернизацию системы распределения газа, становится еще более актуальным в связи с повышением цены на газ.

Как сообщила заместитель директора подразделения программ по энергетике и окружающей среде International Resources Group Маргарет Шнайдер МАККЕЙ, в ходе реализации проекта, рассчитанного на три года, будут отобраны 20 украинских городов для внедрения пилотных проектов. Эти проекты предусматривают анализ состояния систем теплоснабжения в городах, разработку энергетических планов, городских планов тепло- и энергообеспечния, разработку нормативно-правовой базы и технических спецификаций приборов учета воды и тепла, внедрение энергоэффективных технологий.

А.КУЧЕРЕНКО отметил, что только 20% украинских городов имеют «более-менее нормальные» схемы теплообеспечения. При этом проект будет содействовать созданию объединений совладельцев многоквартирных домов, ассоциаций совладельцев, а также жилищных кооперативов. Планируется также привлечь частный сектор к инвестированию во внедрение энергоэффективных проектов в коммунальной отрасли.

Кроме того, в рамках проекта начнется информационная кампания для населения, направленная на популяризацию способов эффективного энергопотребления.

По словам А.КУЧЕРЕНКО, необходимо возродить культуру экономного потребления ресурсов среди населения, как это было в советские времена. Он отметил, что в случае внедрения реформ отрасль коммунального теплообеспечения Украины могла бы ежегодно экономить до 2 млрд. долл.

Главным партнером проекта является Министерство по вопросам ЖКХ. В проекте также будут участвовать Министерство топлива и энергетики, Министерство финансов, Министерство экономики, Министерство регионального развития и строительства, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики, Национальное агентство по вопросам обеспечения эффективного использования энергоресурсов, Ассоциация городов Украины.

Проект был начат в феврале 2009 года Агентством США по международному развитию (USAID) и выполняется компанией International Resources Group.