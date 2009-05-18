Стоимость элитного жилья на первичке Киева в апреле выросла на 4,5%

Стоимость элитного жилья на первичном рынке Киева в апреле т.г. выросла на 4,5% - до 8 тыс. 083 долл./кв.м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Knight Frank.

Как указывается в сообщении, в апреле в сегменте жилых комплексов бизнес-класса столицы цены снизились на 3% - до 1944 долл. за 1 кв. м.

В компании отметили, что рынок элитной жилой недвижимости впервые продемонстрировал падение в четвертом квартале 2008 года (в целом за 2008 год рост цен составил 7,8%). На начало марта т.г. года стоимость элитной «первички» составила 8550 долл. за 1 кв. м, снизившись за месяц на 8,2%. Всего с начала года цены упали на 13,1% (по отношению к декабрю 2008 года).

Как сообщал УНИАН, стоимость элитного жилья на первичном рынке Киева за январь-февраль т.г. снизилась на 13,1% по сравнению с декабрем 2008 года - до 8550 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне 110 лет назад и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости. На сегодня Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером – компанией Newmark насчитывает 196 офисов в 38 странах мира и объединяет свыше 6 770 специалистов.

Сумма контрактов компании за 2007 год составила свыше 700 млрд. долл. Годовой доход за этот период превысил 704 млн. долл.

В Украине и России Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг во всех сегментах рынка недвижимости. За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 500 крупных российских и международных компаний.