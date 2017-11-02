Восстановление жилья на Донбассе: в Кабмине готовят "черный шорт-лист" недобросовестных стройкомпаний

Строительные компании, некачественно выполняющие работы в Донецкой области, будут занесены в «черный шорт-лист», заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

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Как сообщили в пресс-службе Минрегиона, об этом он сказал во время выездного заседания профильного комитета Верховной Рады в городе Торецк.

«По строительным компаниям, которые работают в Донецкой области, мы планируем создать «черный шорт-лист» по представлению от военно-гражданской администрации и местных органов власти», - сказал он.

Вице-премьер добавил, что в дальнейшем такие недобросовестные компании будут не только отстранены от участия в тендерах на государственные закупки, но и лишены лицензии на проведение таких работ.

Также Зубко отметил, что среди приоритетных вопросов Донецкой области, которые требуют первоочередного решения, - восстановление жилья.

По словам Зубко, совместно с Министерством внутренних дел и Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям было принято решение о создании оперативного отряда в Донецкой и Луганской областях, который будет непосредственно заниматься оперативным реагированием и восстановлением разрушенной инфраструктуры в «серой» зоне.

Вице-премьер добавил, что в госбюджете на следующий год будут внесены все предложения по усилению работы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и отряда оперативного реагирования в зоне АТО.

Как сообщал УНИАН, ранее замминистра обороны Украины Иван Руснак отмечал, что убытки из-за разрушения инфраструктуры на Донбассе в результате агрессии РФ составляют около 50 млрд долл.