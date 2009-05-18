Стоимость коттеджей под Киевом во 2 квартале снизится на 5-6%

Снижение стоимости домовладений в Киевской области во втором квартале не превысит 5-6%. Такое мнение УНИАН высказали в консалтинговой компании Knight Frank.

По мнению экспертов компании, учитывая фактор сезонности, влияющий на объем продаж коттеджей, уже в следующем месяце, в результате активизации спроса, возможно незначительное повышение цен.

По данным компании, на загородном рынке наблюдается замедление темпов падения стоимости домовладений. На начало мая т.г. средние цены предложения в сегменте элитных коттеджных городков находятся на уровне 2 949 долл. за кв. м, снизившись за апрель на менее 3%.

При этом в сегменте коттеджных городков эконом-класса средняя цена в апреле составила

1 175 долл. за кв. м, снизившись по отношению к марту на 0,88%.

В компании также отметили, что наибольшие темпы падения цен демонстрирует рынок земли. В апреле цена предложений земельных участков (участки площадью 15-30 соток с целевым предназначением ИЖЗ, земли садовых товариществ) в Киевской области снизилась на 5,5% - до 4 128 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне 110 лет назад и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости. На сегодня Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером – компанией Newmark насчитывает 196 офисов в 38 странах мира и объединяет свыше 6 770 специалистов.

Сумма контрактов компании за 2007 год составила свыше 700 млрд. долл. Годовой доход за этот период превысил 704 млн. долл.

В Украине и России Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг во всех сегментах рынка недвижимости. За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 500 крупных российских и международных компаний.