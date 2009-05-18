Жилье на вторичке Киева подешевело

Средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева с 11 по 17 мая т.г. снизилась на 0,62%, или 9 долл., – до 1505 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1086 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2568 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Днепровском – на 0,66% (8 долл.) – до 1203 долл., Голосеевском – на 0,63% (10 долл.) – до 1515 долл., Печерском – на 1,01% (26 долл.) – до 2568 долл., Подольском – на 0,51% (7 долл.) – до 1389 долл., Дарницком – на 0,83% (9 долл.) – до 1086 долл., Деснянском – на 0,71% (8 долл.) – до 1150 долл., Шевченковском – на 0,87% (17 долл.) – до 1962 долл., Святошинском – на 0,99% (13 долл.) – до 1252 долл.

При этом рост стоимости жилья была зафиксирован в Оболонском районе – на 0,51% (8 долл.) – до 1485 долл./кв. м. Стабилизация цен наметилась в Соломенском районе – на уровне 1376 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева в апреле т.г. снизилась на 9,17% (153 долл.) – до 1518 долл. за 1 кв. м; в первом квартале т.г. – снизилась на 27,22% (625 долл.) – до 1671 долл. за 1 кв. м.; в 2008 году – снизилась на 33,23% (1143 долл.) – до 2297 долл. за 1 кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.