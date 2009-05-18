Коттеджи под Киевом подешевели

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 11 по 17 мая т.г. снизилась на 0,43% – до 912 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 75 160 долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период снизилась на 0,36%, или 4 долл., – до 1240 долл./кв. м при средней стоимости 105 563 долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период снижение стоимости коттеджей зафиксировано в Обуховском районе – на 12 долл., до 1349 долл./кв. м; Васильковском – на 3 долл., до 956 долл./кв. м; Бориспольском – на 9 долл., до 1247 долл./кв. м; Макаровском – на 2 долл., до 781 долл./кв. м; Бородянском – на 5 долл., до 864 долл./кв. м; Кагарлыкском – на 5 долл., до 570 долл./кв. м; Фастовском – на 1 долл., до 467 долл./кв. м, Киево-Святошинском – на 5 долл., до 1224 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком – на 1 долл., до 364 долл./кв. м., в остальных десяти районах области – на 1-5 долл., до 177-446 долл./кв. м.

При этом рост цен на коттеджи наблюдается в Вышгородском (на 2 долл. – до 980 долл./кв. м) и Броварском (на 6 долл. – до 959 долл./кв. м) районах.

Доля предложений коттеджей от всей совокупности выставленных на продажу в одиннадцати районах Киевской области (за исключением коттеджных поселков) составляет: в Киево-Святошинском районе – 24%, Васильковском – 17%, Бориспольском – 9%, Вышгородском – 8%, Обуховском – 9%, Бородянском – 3%, Броварском – 6%, Макаровском – 2%,Кагарлыкском – 5%, Фастовском - 2%, Переяслав-Хмельницком районе – 5%, в остальных десяти районах области – 10%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в апреле т.г. снизилась на 7,64%, или 95 долл., – до 1144 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 76 726 долл.; в первом квартале т.г. – снизилась на 19,96%, или 309 долл., – до 1238 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 91 576 долл.

В 2008 году средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе снизилась на 3%, или 48 долл., – до 1547 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 201 065 долл.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).